Für den Gastgeber BSV Halle-Ammendorf II endete das Duell mit dem Zörbiger FC am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 2:2 (2:1)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der BSV Halle-Ammendorf II und der Zörbiger FC am Samstag 2:2 (2:1) getrennt.

Torsten Schmidt traf für den Zörbiger FC in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Dmytro Piven (22.) erzielt wurde.

BSV Halle-Ammendorf II und Zörbiger FC – 1:1 in Minute 22

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Lennart Klein konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Der rettende Treffer für den Zörbiger FC fiel nur kurz nach der Halbzeitpause. Fünf Minuten nach Anstoß gelang es Kevin Oertel, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Zörbiger zu erreichen (50.). Der BSV Halle-Ammendorf II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – Zörbiger FC

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Kanditt, M. R. Beyer (73. R. Beyer), Thurm, Unger (81. Schieritz), Große, Piven, Kirchbach, Klein, Geißler, Gonzalez Sospedra (84. Walter)

Zörbiger FC: Koller – Kleewein (46. Lindemann), Oertel, Moreno Silva, Schmidt, Seliger, Gansen (81. Nentwig), Matthias, Brenner (86. Schindler), Hempel, Teichert (68. Schönburg)

Tore: 0:1 Torsten Schmidt (13.), 1:1 Dmytro Piven (22.), 2:1 Lennart Klein (27.), 2:2 Kevin Oertel (50.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Felix Bartel, Jens Sittel; Zuschauer: 80