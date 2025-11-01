Ein 3:3 (0:2)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Höhnstedt und SSV 90 Landsberg am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Es waren bereits 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Maik Stryjakowski für Landsberg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Philipp Köhler den Ball ins Netz (39.).

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Tobias Weißenborn/Höhnstedt (49 und 60.), gefolgt von Maximilian George (SSV 90 Landsberg) in Minute 77. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

In der Nachspielzeit nutzte der SV Höhnstedt noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Weißenborn (Höhnstedt) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Höhnstedt erreichen (90.+2). Die Gegner vom SSV 90 Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SSV 90 Landsberg

SV Höhnstedt: Pilowski – Weißenborn, Ruckhardt, Schulz, Schauer, Matz, Balashov (85. Scheffler), Mergner (90. Ruhmann), Göring, Rickert, Elstner

SSV 90 Landsberg: Dimke – Scheller, Knaut (73. Madalschek), Diallo (73. George), Stryjakowski, Rappe, Kleeblatt, Reuschel (80. Schubert), Köhler (88. Stephan), Wichmann, Knorr

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (30.), 0:2 Philipp Köhler (39.), 1:2 Tobias Weißenborn (49.), 2:2 Tobias Weißenborn (60.), 2:3 Maximilian George (77.), 3:3 Tobias Weißenborn (90.+2); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Steve Kossin; Zuschauer: 103