Ein 2:2 (2:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Zörbiger FC und FC Hettstedt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Zörbig/MTU. Der Zörbiger FC und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einer packenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Oliver Kleewein (Zörbiger FC) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Zörbiger waren aber noch nicht fertig: In Minute 41 wurde das zweite Tor durch Tom Gansen erzielt.

Zweite Halbzeit: Hettstedt lag 2:0 zurück. In Minute 59 jedoch wendete sich das Blatt: Jason Phillipp Lettau startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Am Ende des Duells sollte es dem FC Hettstedt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Tom Wienholz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Hettstedter Team errang (90.+3). Der Zörbiger FC hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Hettstedt

Zörbiger FC: Koller – Janders, Lindemann (46. Hempel), Schmidt, Kleewein (46. Ruschke), Brenner, Matthias, Deidok, Seliger, Oertel, Gansen

FC Hettstedt: Meinicke – Lettau, Wienholz, Kosko, Kemnitz (75. Lettau), Svitiukha, Krey, Mühlenberg, Döring, Prokhorenko (70. Uhlig), Stein (46. Krey)

Tore: 1:0 Oliver Kleewein (17.), 2:0 Tom Gansen (41.), 2:1 Jason Phillipp Lettau (59.), 2:2 Tom Wienholz (90.+3); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Enrico Betke, Oliver Schunke; Zuschauer: 85