Am Samstag haben sich die LSG Lieskau und die SG Reußen ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 8:2 (4:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Florian Sieb für Lieskau traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Ron Schaarschmidt den Ball ins Netz (13.).

13. Minute: LSG Lieskau mit 2:0 Vorsprung

Im Anschluss waren die zurückliegenden Landsberger dran: Nick Broda versenkte den Ball in der 27. Minute. Eine echte Bedrohung stellte das für die Salzataler aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Tim Wagner traf in Minute 29, gefolgt von Florian Herrmann (30.). Es wollte den Lieskauern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Broda versenkte den Ball in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit zum zweiten Mal. Ärgerlicherweise lenkte der Landsberger den Ball in der 62. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Salzataler schafften es, nochmal zu erhöhen. Kai Pöhlitz versenkte den Ball in Spielminute 70, gefolgt von Kevin Weihrauch (71.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die LSG Lieskau kassierte einmal Gelb. Spielstand 7:2 für die LSG Lieskau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 25

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Salzataler durch Spieleraustausch nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Tobias Kube kam rein für Yves Beier und Toni Ryll für Ron Schaarschmidt. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Tobias Kube (Lieskau) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 8:2 gingen die Salzataler als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: LSG Lieskau – SG Reußen

LSG Lieskau: Griese – Sieb, Weihrauch, Schaarschmidt (74. Ryll), Franke, Funke (80. Brauer), Ilgner, Beier (74. Kube), Strissel, Wagner (68. Pöhlitz), F. Herrmann (71. C. Herrmann)

SG Reußen: Harre – Benze, Czaplicki, Broda, Schicha, Köhler, Drewlo, Besser (42. Schinköthe), Knorr (61. Elste), Gewinner, Schulz

Tore: 1:0 Florian Sieb (9.), 2:0 Ron Schaarschmidt (13.), 2:1 Nick Broda (27.), 3:1 Tim Wagner (29.), 4:1 Florian Herrmann (30.), 4:2 Nick Broda (45.+2), 5:2 Kevin Schicha (62.), 6:2 Kai Pöhlitz (70.), 7:2 Kevin Weihrauch (71.), 8:2 Tobias Kube (88.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Matthias Steffen, Martin Rolle; Zuschauer: 95