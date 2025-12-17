Der MSV Eisleben sicherte sich am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen die Turbine Halle II.

Eisleben/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der MSV Eisleben und die Turbine Halle II am Freitag 3:2 (1:1) getrennt.

Es waren bereits 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Hannes Müller für Eisleben traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Phil Nultsch den Ball ins Netz.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Jannik Twardy/Eisleben (51.), gefolgt von Tom Christian Seidemann (MSV Eisleben) in Minute 54. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Das letzte Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Niclas Noah Kochmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (62.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hallenser aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Turbine Halle II

MSV Eisleben: Isensee – Seidemann, Aßmann (86. Roos), Eckstein, Damm, Blankenburg, Twardy, Behncke (56. Rische), Müller (58. Zeugner), Beese (76. Eichler), Bobeliuk (90. Schotte)

Turbine Halle II: Umlauft – Anders (78. Bertram), Kochmann (70. Dannemann), Wehse, Braunschweig, Kahle, Titonis (83. Büchner), Everding (78. Krziwanie), Kuske, Nultsch, Müller

Tore: 1:0 Hannes Müller (26.), 1:1 Phil Nultsch (43.), 2:1 Jannik Twardy (51.), 3:1 Tom Christian Seidemann (54.), 3:2 Niclas Noah Kochmann (62.); Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Stefan Cordes; Zuschauer: 109