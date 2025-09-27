Der MSV Eisleben errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 40 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:0)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt.

MSV Eisleben erringt einen Heimsieg gegen FC Halle-Neustadt mit 4:2

Eisleben/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der MSV Eisleben und der FC Halle-Neustadt am Samstag 4:2 (3:0) getrennt.

Nach 19 Minuten schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Eisleber legten in der 37. Minute nach. Wieder war Twardy der Torschütze.

Minute 37: MSV Eisleben in Führung dank zwei Treffern von Jannik Twardy – 2:0

Tor Nummer drei schoss Matti Weise für Eisleben (44.). Die Partie blieb spannend. Nebay Samuel Teklay traf für Halle-Neustadt (49). Leon Teske traf für Eisleben (56). Spielstand 4:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der FC Halle-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Paul Dawda Manga (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen (76.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Halle-Neustadt

MSV Eisleben: Isensee – Müller (69. Damm), Bobeliuk (64. Roos), Beese (83. Eichler), Teske, Weise, Dimespyra (89. Bloßfeld), Aßmann (64. Seidemann), Eckstein, Twardy, Shtyrbu

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Müller, Keunang, Manga, Stolle, Tinto (60. Shuba), Tilahun (46. Hardt), Halibei (62. Barghan), Zuleger, Teklay, Moh

Tore: 1:0 Jannik Twardy (19.), 2:0 Jannik Twardy (37.), 3:0 Matti Weise (44.), 3:1 Nebay Samuel Teklay (49.), 4:1 Leon Teske (56.), 4:2 Paul Dawda Manga (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 40