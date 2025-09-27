Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der MSV Eisleben vor 40 Zuschauern über einen soliden 4:2 (3:0)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt freuen.

Jannik Twardy traf für den MSV Eisleben in Minute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Eisleber waren aber noch nicht fertig: Acht Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Twardy.

Tor Nummer drei schoss Matti Weise für Eisleben (44.). Es blieb spannend. Nebay Samuel Teklay traf für Halle-Neustadt (49). Leon Teske traf für Eisleben (56). Spielstand 4:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 76 fiel das letzte Tor der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Paul Dawda Manga, den Ball ins Netz zu befördern (76.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Halle-Neustadt

MSV Eisleben: Isensee – Dimespyra (89. Bloßfeld), Müller (69. Damm), Weise, Beese (83. Eichler), Aßmann (64. Seidemann), Shtyrbu, Bobeliuk (64. Roos), Eckstein, Twardy, Teske

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Müller, Keunang, Moh, Tilahun (46. Hardt), Halibei (62. Barghan), Teklay, Manga, Tinto (60. Shuba), Zuleger, Stolle

Tore: 1:0 Jannik Twardy (19.), 2:0 Jannik Twardy (37.), 3:0 Matti Weise (44.), 3:1 Nebay Samuel Teklay (49.), 4:1 Leon Teske (56.), 4:2 Paul Dawda Manga (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 40