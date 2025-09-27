Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der MSV Eisleben vor 40 Fußballfans über einen soliden 4:2 (3:0)-Erfolg gegen den FC Halle-Neustadt freuen.

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Eisleber waren aber noch nicht fertig: Acht Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Twardy.

Tor Nummer drei schoss Matti Weise für Eisleben (44.). Es blieb spannend. Nebay Samuel Teklay traf für Halle-Neustadt (49). Leon Teske traf für Eisleben (56). Spielstand 4:1 für den MSV Eisleben.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Paul Dawda Manga den Ball über die Torlinie bugsierte (76.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hallenser aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Halle-Neustadt

MSV Eisleben: Isensee – Twardy, Weise, Bobeliuk (64. Roos), Shtyrbu, Eckstein, Teske, Beese (83. Eichler), Müller (69. Damm), Dimespyra (89. Bloßfeld), Aßmann (64. Seidemann)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay, Müller, Manga, Keunang, Stolle, Zuleger, Halibei (62. Barghan), Tinto (60. Shuba), Tilahun (46. Hardt), Moh

Tore: 1:0 Jannik Twardy (19.), 2:0 Jannik Twardy (37.), 3:0 Matti Weise (44.), 3:1 Nebay Samuel Teklay (49.), 4:1 Leon Teske (56.), 4:2 Paul Dawda Manga (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 40