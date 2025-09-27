Dem MSV Eisleben glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Halle-Neustadt mit 4:2 (3:0) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Eisleben/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der MSV Eisleben und der FC Halle-Neustadt am Samstag 4:2 (3:0) getrennt.

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Twardy den Ball ins Netz.

Minute 37: MSV Eisleben in Führung dank Doppelpack von Jannik Twardy – 2:0

Tor Nummer drei schoss Matti Weise für Eisleben (44.). Es blieb spannend. Nebay Samuel Teklay traf für Halle-Neustadt (49). Leon Teske traf für Eisleben (56). Spielstand 4:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Paul Dawda Manga den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (76.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Halle-Neustadt

MSV Eisleben: Isensee – Aßmann (64. Seidemann), Dimespyra (89. Bloßfeld), Bobeliuk (64. Roos), Beese (83. Eichler), Müller (69. Damm), Twardy, Weise, Teske, Shtyrbu, Eckstein

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tilahun (46. Hardt), Teklay, Tinto (60. Shuba), Müller, Keunang, Moh, Halibei (62. Barghan), Stolle, Manga, Zuleger

Tore: 1:0 Jannik Twardy (19.), 2:0 Jannik Twardy (37.), 3:0 Matti Weise (44.), 3:1 Nebay Samuel Teklay (49.), 4:1 Leon Teske (56.), 4:2 Paul Dawda Manga (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 40