Der MSV Eisleben errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 40 Zuschauern einen klaren 4:2 (3:0)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt.

Eisleben/MTU. Der MSV Eisleben und der FC Halle-Neustadt haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 4:2 (3:0).

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Eisleber waren aber noch nicht fertig: In Minute 37 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Twardy.

Jannik Twardy kickt MSV Eisleben in 2:0-Führung – 37. Minute

Tor Nummer drei schoss Matti Weise für Eisleben (44.). Die Partie blieb spannend. Nebay Samuel Teklay traf für Halle-Neustadt (49). Leon Teske traf für Eisleben (56). Spielstand 4:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Paul Dawda Manga den Ball über die Torlinie bugsierte (76.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hallenser aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Halle-Neustadt

MSV Eisleben: Isensee – Shtyrbu, Müller (69. Damm), Bobeliuk (64. Roos), Twardy, Eckstein, Beese (83. Eichler), Aßmann (64. Seidemann), Weise, Dimespyra (89. Bloßfeld), Teske

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay, Halibei (62. Barghan), Manga, Keunang, Zuleger, Tinto (60. Shuba), Tilahun (46. Hardt), Müller, Stolle, Moh

Tore: 1:0 Jannik Twardy (19.), 2:0 Jannik Twardy (37.), 3:0 Matti Weise (44.), 3:1 Nebay Samuel Teklay (49.), 4:1 Leon Teske (56.), 4:2 Paul Dawda Manga (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 40