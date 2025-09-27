Dem MSV Eisleben glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Halle-Neustadt mit 4:2 (3:0) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

In Minute 19 schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Twardy den Ball ins Netz.

Tor Nummer drei schoss Matti Weise für Eisleben (44.). Es blieb spannend. Nebay Samuel Teklay traf für Halle-Neustadt (49). Leon Teske traf für Eisleben (56). Spielstand 4:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der FC Halle-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Paul Dawda Manga den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (76.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hallenser aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Halle-Neustadt

MSV Eisleben: Isensee – Bobeliuk (64. Roos), Eckstein, Beese (83. Eichler), Twardy, Dimespyra (89. Bloßfeld), Teske, Weise, Müller (69. Damm), Shtyrbu, Aßmann (64. Seidemann)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Stolle, Keunang, Müller, Tilahun (46. Hardt), Teklay, Manga, Tinto (60. Shuba), Moh, Halibei (62. Barghan), Zuleger

Tore: 1:0 Jannik Twardy (19.), 2:0 Jannik Twardy (37.), 3:0 Matti Weise (44.), 3:1 Nebay Samuel Teklay (49.), 4:1 Leon Teske (56.), 4:2 Paul Dawda Manga (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 40