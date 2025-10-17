Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 erzielten Mike Wiele und sein Team MSV Eisleben gegen den FC Eintracht Köthen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Eisleben/MTU. Die 85 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber schlugen das Team aus Köthen mit 5:0 (3:0) deutlich.

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Eisleber legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Twardy der Torschütze (10.).

Doppelpack von Jannik Twardy bringt MSV Eisleben 2:0 in Führung – Minute 10

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen steckte zweimal Gelb ein. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Paul Schotte kam rein für Alexandros Dimespyra und Fabian Zeugner für Hannes Müller. Auf der Gastseite sprangen Kenneth Noel Fritsch für Finn Becker und Janes Marschall für Malikie Sawaneh ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 69. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der MSV Eisleben musste zweimal Gelb hinnehmen.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Yannik Rische, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu erweitern (89.).

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Twardy (75. Eichler), Blankenburg (64. Roos), Eckstein, Teske, Müller (64. Zeugner), Bloßfeld, Shtyrbu, Bobeliuk (70. Rische), Beese, Dimespyra (57. Schotte)

FC Eintracht Köthen: Friese – Dzwonik, Passou Bitalounani, Ishchenko, Sawaneh (66. Marschall), Kallenbach, Finze, Abou (79. Richter), Räber Cruz, Becker (59. Fritsch), Paquo

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Silvio Schaller, Sebastian Kriese; Zuschauer: 85