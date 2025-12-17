Einen 3:2 (1:1)-Heimerfolg gegen die Turbine Halle II fuhr der MSV Eisleben am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Eisleben/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der MSV Eisleben und die Turbine Halle II am Freitag 3:2 (1:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Hannes Müller das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Phil Nultsch den Ball ins Netz.

Minute 43 MSV Eisleben auf Augenhöhe mit Turbine Halle II – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jannik Twardy/Eisleben (51.), gefolgt von Tom Christian Seidemann (MSV Eisleben) in Minute 54. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

17 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Niclas Noah Kochmann (Halle) den Ball über die Linie bringen (62.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Turbine Halle II

MSV Eisleben: Isensee – Aßmann (86. Roos), Seidemann, Eckstein, Bobeliuk (90. Schotte), Behncke (56. Rische), Müller (58. Zeugner), Damm, Blankenburg, Twardy, Beese (76. Eichler)

Turbine Halle II: Umlauft – Titonis (83. Büchner), Kuske, Kahle, Wehse, Braunschweig, Kochmann (70. Dannemann), Anders (78. Bertram), Everding (78. Krziwanie), Müller, Nultsch

Tore: 1:0 Hannes Müller (26.), 1:1 Phil Nultsch (43.), 2:1 Jannik Twardy (51.), 3:1 Tom Christian Seidemann (54.), 3:2 Niclas Noah Kochmann (62.); Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Stefan Cordes; Zuschauer: 109