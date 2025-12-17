Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 glückte dem MSV Eisleben ein 3:2 (1:1)-Triumph über die Turbine Halle II.

Eisleben/MTU. Der MSV Eisleben und die Turbine Halle II haben sich am Freitag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Hannes Müller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Phil Nultsch den Ball ins Netz.

Minute 43 MSV Eisleben gleichauf mit Turbine Halle II – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Jannik Twardy/Eisleben (51.), gefolgt von Tom Christian Seidemann (MSV Eisleben) in Minute 54. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

In Minute 62 fiel das letzte Tor der Partie. 17 Minuten nach Anpfiff gelang es Niclas Noah Kochmann, den Ball ins Netz zu befördern (62.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Turbine Halle II

MSV Eisleben: Isensee – Damm, Behncke (56. Rische), Seidemann, Beese (76. Eichler), Aßmann (86. Roos), Bobeliuk (90. Schotte), Eckstein, Twardy, Blankenburg, Müller (58. Zeugner)

Turbine Halle II: Umlauft – Braunschweig, Kochmann (70. Dannemann), Wehse, Everding (78. Krziwanie), Kuske, Nultsch, Titonis (83. Büchner), Kahle, Anders (78. Bertram), Müller

Tore: 1:0 Hannes Müller (26.), 1:1 Phil Nultsch (43.), 2:1 Jannik Twardy (51.), 3:1 Tom Christian Seidemann (54.), 3:2 Niclas Noah Kochmann (62.); Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Stefan Cordes; Zuschauer: 109