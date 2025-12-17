Der MSV Eisleben errang am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen die Turbine Halle II.

Eisleben/MTU. Am Freitag haben sich der MSV Eisleben und die Turbine Halle II ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Es waren schon 26 Minuten des Spiels vergangen, als Hannes Müller für Eisleben traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Aber die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Phil Nultsch erzielt.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jannik Twardy/Eisleben (51.), gefolgt von Tom Christian Seidemann (MSV Eisleben) in Minute 54. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

17 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Niclas Noah Kochmann (Halle) den Ball über die Linie bringen (62.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Turbine Halle II

MSV Eisleben: Isensee – Seidemann, Beese (76. Eichler), Aßmann (86. Roos), Damm, Bobeliuk (90. Schotte), Eckstein, Behncke (56. Rische), Blankenburg, Müller (58. Zeugner), Twardy

Turbine Halle II: Umlauft – Müller, Braunschweig, Kahle, Kochmann (70. Dannemann), Kuske, Nultsch, Everding (78. Krziwanie), Titonis (83. Büchner), Wehse, Anders (78. Bertram)

Tore: 1:0 Hannes Müller (26.), 1:1 Phil Nultsch (43.), 2:1 Jannik Twardy (51.), 3:1 Tom Christian Seidemann (54.), 3:2 Niclas Noah Kochmann (62.); Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Stefan Cordes; Zuschauer: 109