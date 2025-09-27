Dem MSV Eisleben gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Halle-Neustadt mit 4:2 (3:0) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Eisleben/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der MSV Eisleben und der FC Halle-Neustadt am Samstag 4:2 (3:0) getrennt.

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Eisleber waren aber noch nicht fertig: Acht Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Twardy.

Tor Nummer drei schoss Matti Weise für Eisleben (44.). Es blieb spannend. Nebay Samuel Teklay traf für Halle-Neustadt (49). Leon Teske traf für Eisleben (56). Spielstand 4:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der FC Halle-Neustadt kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

31 Minuten nach der Pause konnte Paul Dawda Manga (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen (76.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Halle-Neustadt

MSV Eisleben: Isensee – Bobeliuk (64. Roos), Aßmann (64. Seidemann), Müller (69. Damm), Weise, Teske, Shtyrbu, Dimespyra (89. Bloßfeld), Eckstein, Twardy, Beese (83. Eichler)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Manga, Tilahun (46. Hardt), Tinto (60. Shuba), Halibei (62. Barghan), Stolle, Müller, Keunang, Moh, Zuleger, Teklay

Tore: 1:0 Jannik Twardy (19.), 2:0 Jannik Twardy (37.), 3:0 Matti Weise (44.), 3:1 Nebay Samuel Teklay (49.), 4:1 Leon Teske (56.), 4:2 Paul Dawda Manga (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 40