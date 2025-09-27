Dem MSV Eisleben glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Halle-Neustadt mit 4:2 (3:0) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Eisleben/MTU. Am Samstag haben sich der MSV Eisleben und der FC Halle-Neustadt ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:0).

In Minute 19 schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Eisleber waren aber noch nicht fertig: In Minute 37 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Twardy.

Tor Nummer drei schoss Matti Weise für Eisleben (44.). Es blieb spannend. Nebay Samuel Teklay traf für Halle-Neustadt (49). Leon Teske traf für Eisleben (56). Spielstand 4:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der FC Halle-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 76 fiel der finale Treffer der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Paul Dawda Manga, den Ball ins Netz zu befördern (76.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Halle-Neustadt

MSV Eisleben: Isensee – Beese (83. Eichler), Teske, Müller (69. Damm), Bobeliuk (64. Roos), Weise, Eckstein, Aßmann (64. Seidemann), Dimespyra (89. Bloßfeld), Shtyrbu, Twardy

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Manga, Teklay, Halibei (62. Barghan), Keunang, Moh, Müller, Tilahun (46. Hardt), Stolle, Zuleger, Tinto (60. Shuba)

Tore: 1:0 Jannik Twardy (19.), 2:0 Jannik Twardy (37.), 3:0 Matti Weise (44.), 3:1 Nebay Samuel Teklay (49.), 4:1 Leon Teske (56.), 4:2 Paul Dawda Manga (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 40