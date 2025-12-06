Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem BSV Halle-Ammendorf II am Samstag nicht, als er sich vor 62 Fans mit 0:2 (0:1) gegen den MSV Eisleben geschlagen geben musste.

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Marcus Niemeier. Der Trainer von Halle-Ammendorf musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Eisleben beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Es waren schon 35 Minuten des Spiels vergangen, als Sebastian Eichler für Eisleben traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

BSV Halle-Ammendorf II sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 67

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jannik Twardy den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (67.). Damit war der Sieg der Eisleber entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der MSV Eisleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der BSV Halle-Ammendorf II rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – MSV Eisleben

BSV Halle-Ammendorf II: Thurm – Schmidt (54. Gonzalez Sospedra), Piontek, Geißler, Piven (60. Ivanov), Kirchbach, Klein (76. Ihezuru), Beyer (60. Walter), Keitel, Kanditt, Vock (60. Eckl)

MSV Eisleben: Agapi – Bobeliuk, Beese (60. Rische), Olkhovskyi (60. Teske), Blankenburg, Damm (85. Bloßfeld), Samalius, Seidemann, Eckstein, Twardy, Eichler (77. Zeugner)

Tore: 0:1 Sebastian Eichler (35.), 0:2 Jannik Twardy (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Michael Frühauf, Thomas Doczekala; Zuschauer: 62