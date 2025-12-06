Fußball-Landesklasse 5: Am vergangenen Samstag war der BSV Halle-Ammendorf II gegenüber dem MSV Eisleben machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Halle/MTU. Vor 62 Zuschauern hat sich das Team von Marcus Niemeier mit 0:2 (0:1) gegen Eisleben geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Sebastian Eichler das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

BSV Halle-Ammendorf II hinkt 0:2 hinterher – 67. Minute

22 Minuten nach der Pause konnte Jannik Twardy (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 2:0 verließen die Eisleber den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der MSV Eisleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – MSV Eisleben

BSV Halle-Ammendorf II: Thurm – Geißler, Piontek, Keitel, Beyer (60. Walter), Kirchbach, Klein (76. Ihezuru), Piven (60. Ivanov), Schmidt (54. Gonzalez Sospedra), Kanditt, Vock (60. Eckl)

MSV Eisleben: Agapi – Twardy, Beese (60. Rische), Samalius, Seidemann, Eckstein, Olkhovskyi (60. Teske), Bobeliuk, Damm (85. Bloßfeld), Blankenburg, Eichler (77. Zeugner)

Tore: 0:1 Sebastian Eichler (35.), 0:2 Jannik Twardy (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Michael Frühauf, Thomas Doczekala; Zuschauer: 62