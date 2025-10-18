Der SV Blau-Weiß Dölau II hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den FC Hettstedt mit 0:2 (0:2).

Halle/MTU. Das Match zwischen Dölau und Hettstedt ist mit einer deutlichen 0:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Andreas Mühlenberg (FC Hettstedt e.V.) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

SV Blau-Weiß Dölau II sieht sich 0:2 im Rückstand – 41. Minute

Kurz vor dem Pfiff konnte Rico Hoffmann (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen (41.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Blau-Weiß Dölau II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Hettstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Hettstedt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Hermann, Dragon (81. Götz), Öder, Troitzsch (77. A. Kleinert), M. Kleinert, Hüttig (67. Werdan), Lindenhahn (69. Wittmann), Balbach, Grimm (81. Ranft)

FC Hettstedt: Poschke – Kosko, Krey, Mühlenberg, Lettau (82. Prokhorenko), Hoffmann, Stein, Bendzko (85. Lettau), Doberenz (88. Hohmuth), Döring, Krey

Tore: 0:1 Andreas Mühlenberg (30.), 0:2 Rico Hoffmann (41.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Aaron Gaebler; Zuschauer: 55