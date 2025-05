Der Nietlebener SV Askania 09 hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den 1. FSV Nienburg mit 1:4 (1:1).

Andreas Knop traf für den 1.FSV Nienburg in Minute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Nienburger konterten in der 42. Spielminute. Diesmal war Niklas Hübner der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Tim Knöfler traf für Nienburg in Minute 48 und Andreas Knop in Minute 63. Spielstand 3:1 für den 1. FSV Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 21

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Knop den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (66.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Nienburger aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 74 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 noch eine Gelbe Karte ein. Der Nietlebener SV Askania 09 rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 – 1. FSV Nienburg

Nietlebener SV Askania 09: Matthäus – Schumann (83. Wiefel), Benesch (60. Bork), Manga (46. Akpan), Silber, Gudert, Stutzer, Losse, Hübner (68. Göring), Goldstein, Müller (83. Kotte)

1. FSV Nienburg: Held – Knöfler (57. Finze), Dauch, Zenker, Knop, Schmidt (83. Lietz), Schmilorz, Hausdorf, Neumeister, Hensel, Günther (74. Dobrin)

Tore: 0:1 Andreas Knop (14.), 1:1 Niklas Hübner (42.), 1:2 Tim Knöfler (48.), 1:3 Andreas Knop (63.), 1:4 Andreas Knop (66.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Mario Hoser, Maja Sophie Kuhnert; Zuschauer: 31