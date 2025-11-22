Die SG Reußen erzielte am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 26 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den MSV Eisleben.

Landsberg/MTU. Die 26 Besucher auf dem Sportplatz Reußen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Landsberger besiegten die Gäste aus Eisleben mit 3:0 (1:0) souverän.

Dennis Schulz (SG Reußen) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Landsberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Schulz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

Minute 62: SG Reußen in Führung dank zwei Treffern von Dennis Schulz – 2:0

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Schulz (Reußen) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 3:0 verließen die Landsberger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Reußen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom MSV Eisleben beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – MSV Eisleben

SG Reußen: Harre – Gewinner (83. Grobstich), Herrmann, Czaplicki (66. John), Schicha, Flaschina, Besser, Förderreuther (80. Drewlo), Schulz, Broda, Krüger

MSV Eisleben: Isensee – Damm (68. Schotte), Eckstein, Aßmann, Beese (79. Eichler), Müller (62. Seidemann), Bobeliuk (54. Behncke), Shtyrbu, Twardy, Blankenburg, Teske (68. Zeugner)

Tore: 1:0 Dennis Schulz (5.), 2:0 Dennis Schulz (62.), 3:0 Dennis Schulz (70.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Sebastian Hinsche, Maik Wiezoreck; Zuschauer: 26