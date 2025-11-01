Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang der SG Reußen ein 2:1 (0:0)-Heimsieg über den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. Reußen – Köthen: Nachdem die SG Reußen an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Marcel Grzegorz Dzwonik das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (75.). Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Dennis Schulz den Ball ins Netz (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

83. Minute SG Reußen auf Augenhöhe mit FC Eintracht Köthen – 1:1

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Nick Broda den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Reußen sicherte (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Krüger, Besser (78. John), Gewinner, Schulz, Benze, Drewlo, Krieger (61. Czaplicki), Schicha, Broda, Herrmann

FC Eintracht Köthen: Friese – Diawara (51. Winter), Paquo (46. Ishchenko), Kallenbach, Marschall (86. Al-Ghashm), Passou Bitalounani, Räber Cruz (67. Abou), Finze, Dzwonik, Sawaneh, Becker (89. Schiesewitz)

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23