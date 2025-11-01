Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang der SG Reußen ein 2:1 (0:0)-Triumph über den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. Reußen – Köthen: Nachdem die SG Reußen an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Mathias Blum, als Marcel Grzegorz Dzwonik für Köthen traf und in Spielminute 75 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Dennis Schulz (83.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Minute 83 SG Reußen auf Augenhöhe mit FC Eintracht Köthen – 1:1

Bereits vier Minuten darauf konnte Nick Broda (Reußen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Landsberger Elf erzielen (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Schicha, Besser (78. John), Benze, Gewinner, Broda, Herrmann, Krieger (61. Czaplicki), Drewlo, Schulz, Krüger

FC Eintracht Köthen: Friese – Finze, Passou Bitalounani, Dzwonik, Kallenbach, Diawara (51. Winter), Sawaneh, Paquo (46. Ishchenko), Marschall (86. Al-Ghashm), Becker (89. Schiesewitz), Räber Cruz (67. Abou)

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23