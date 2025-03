Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich die SG Reußen vor 23 Zuschauern über einen soliden 4:1 (1:0)-Erfolg gegen den FC Halle-Neustadt freuen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Tobias Burg (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste (34.). Alexander Benze (SG Reußen) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Fynn Oskar Knorr (54.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Landsberger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mathias Elste im gegnerischen Tor. Benze traf gleich mehrmals – in Minute 63 und 78. Spielstand 4:0 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Athir Hamkou den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Halle-Neustadt erlangte (89.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Halle-Neustadt

SG Reußen: Harre – Krieger, Herrmann, Köhler, Gewinner, Schicha, Knorr (82. Schäfer), Broda, Benze, Märtens, Czaplicki

FC Halle-Neustadt: Al Hasan – Hamkou, Hardt (60. Batonon), Halibei, Zuleger, Al-Hamdi (76. Rasimov), Tinto, Wendorff (8. Rachid), Abdulrahman, Keunang, Trolli

Tore: 1:0 Alexander Benze (39.), 2:0 Fynn Oskar Knorr (54.), 3:0 Alexander Benze (63.), 4:0 Alexander Benze (78.), 4:1 Athir Hamkou (89.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Torsten Wünsch, Behzad Ahmed; Zuschauer: 23