Die SG Reußen errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 2:1 (0:0)-Erfolg gegen den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. Im Spiel zwischen Reußen und Köthen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:0)-Sieg für die Gastgeber.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Marcel Grzegorz Dzwonik (FC Eintracht Köthen) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Dennis Schulz den Ball ins Netz (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

SG Reußen und FC Eintracht Köthen – 1:1 in Minute 83

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Nick Broda den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Reußen sicherte (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Krieger (61. Czaplicki), Besser (78. John), Broda, Herrmann, Drewlo, Benze, Krüger, Schicha, Gewinner, Schulz

FC Eintracht Köthen: Friese – Finze, Marschall (86. Al-Ghashm), Kallenbach, Räber Cruz (67. Abou), Becker (89. Schiesewitz), Dzwonik, Diawara (51. Winter), Passou Bitalounani, Paquo (46. Ishchenko), Sawaneh

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23