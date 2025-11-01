Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang der SG Reußen ein 2:1 (0:0)-Triumph über den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. Reußen – Köthen: Nachdem die SG Reußen an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Marcel Grzegorz Dzwonik das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (75.). Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Dennis Schulz den Ball ins Netz (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

1:1 Ausgleich im Spiel SG Reußen gegen FC Eintracht Köthen – Minute 83

Nur vier Minuten darauf konnte Nick Broda (Reußen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Landsberger Elf erzielen (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Broda, Krieger (61. Czaplicki), Drewlo, Gewinner, Krüger, Benze, Besser (78. John), Schulz, Schicha, Herrmann

FC Eintracht Köthen: Friese – Becker (89. Schiesewitz), Sawaneh, Räber Cruz (67. Abou), Marschall (86. Al-Ghashm), Finze, Paquo (46. Ishchenko), Passou Bitalounani, Dzwonik, Diawara (51. Winter), Kallenbach

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23