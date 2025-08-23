Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich die SG Reußen vor 26 Fußballfans über einen soliden 5:2 (2:0)-Erfolg gegen die Turbine Halle II freuen.

Landsberg/MTU. Die SG Reußen und die Turbine Halle II haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 5:2 (2:0).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Nick Broda das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Die Landsberger legten in der 40. Minute nach. Diesmal war Dennis Schulz der Torschütze.

SG Reußen in Minute 40 2:0 in Führung

Dann verbuchten die Landsberger einen weiteren Erfolg. Nick Broda traf in Minute 56, gefolgt von Luca Finn John (63.). Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Landsberger den Ball in der 69. Minute unglücklich ins eigene Tor. Brenzlich wurde es für die Landsberger nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 5:1 aus. Luca Finn John schoss und traf in der 74. Minute zum zweiten Mal. Spielstand 5:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Lorenz Paul Heldt (Halle) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (88.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die SG Reußen rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Turbine Halle II

SG Reußen: Harre – Herrmann, Besser, Märtens, Flaschina, Benze, Schulz (72. Hurt), Broda (61. John), Gewinner, Grobstich, Schicha

Turbine Halle II: Umlauft – Schulze, Braunschweig, Kuske, Leinhoß (72. Zahn), Everding, Otremba, Kasparek, Heldt, Titonis (65. Büchner), Kallen (65. Thermann)

Tore: 1:0 Nick Broda (1.), 2:0 Dennis Schulz (40.), 3:0 Nick Broda (56.), 4:0 Luca Finn John (63.), 4:1 Eric Grobstich (69.), 5:1 Luca Finn John (74.), 5:2 Lorenz Paul Heldt (88.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Andreas Kurth, Holger Bornschein; Zuschauer: 26