Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich die SG Reußen vor 23 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:0)-Erfolg gegen den FC Halle-Neustadt freuen.

Landsberg/MTU. Die 23 Besucher auf dem Sportplatz Reußen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Landsberger besiegten die Gäste aus Halle-Neustadt mit 4:1 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Tobias Burg (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste (34.). Alexander Benze (SG Reußen) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Fynn Oskar Knorr (54.) erzielt wurde.

SG Reußen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 54

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Benze traf gleich mehrmals – in Minute 63 und 78. Spielstand 4:0 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Athir Hamkou (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle-Neustadt erzielen (89.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Halle-Neustadt

SG Reußen: Harre – Knorr (82. Schäfer), Gewinner, Krieger, Broda, Czaplicki, Herrmann, Märtens, Köhler, Benze, Schicha

FC Halle-Neustadt: Al Hasan – Hamkou, Abdulrahman, Wendorff (8. Rachid), Hardt (60. Batonon), Zuleger, Tinto, Trolli, Keunang, Halibei, Al-Hamdi (76. Rasimov)

Tore: 1:0 Alexander Benze (39.), 2:0 Fynn Oskar Knorr (54.), 3:0 Alexander Benze (63.), 4:0 Alexander Benze (78.), 4:1 Athir Hamkou (89.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Torsten Wünsch, Behzad Ahmed; Zuschauer: 23