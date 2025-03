Die SG Reußen erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 23 Zuschauern einen klaren 4:1 (1:0)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt.

Landsberg/MTU. Die 23 Besucher auf dem Sportplatz Reußen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Landsberger besiegten das Team aus Halle-Neustadt mit 4:1 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Tobias Burg (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste (34.). Alexander Benze (SG Reußen) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Landsberger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Fynn Oskar Knorr der Torschütze (54.).

SG Reußen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 54

Der Siegeszug der Landsberger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mathias Elste im gegnerischen Tor. Benze traf gleich mehrmals – in Minute 63 und 78. Spielstand 4:0 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Athir Hamkou, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu bescheren (89.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Halle-Neustadt

SG Reußen: Harre – Schicha, Gewinner, Köhler, Benze, Knorr (82. Schäfer), Czaplicki, Broda, Märtens, Krieger, Herrmann

FC Halle-Neustadt: Al Hasan – Halibei, Trolli, Abdulrahman, Hardt (60. Batonon), Al-Hamdi (76. Rasimov), Zuleger, Hamkou, Keunang, Wendorff (8. Rachid), Tinto

Tore: 1:0 Alexander Benze (39.), 2:0 Fynn Oskar Knorr (54.), 3:0 Alexander Benze (63.), 4:0 Alexander Benze (78.), 4:1 Athir Hamkou (89.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Torsten Wünsch, Behzad Ahmed; Zuschauer: 23