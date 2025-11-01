Die SG Reußen errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 2:1 (0:0)-Erfolg gegen den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat die SG Reußen nach einem klaren Rückstand den FC Eintracht Köthen mit einem 2:1 (0:0) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Marcel Grzegorz Dzwonik (FC Eintracht Köthen) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Köther konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Dennis Schulz der Torschütze (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

1:1 für SG Reußen und FC Eintracht Köthen – 83. Minute

Nur kurz darauf gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Landsberger zu entscheiden (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Broda, Schulz, Schicha, Besser (78. John), Herrmann, Gewinner, Benze, Krieger (61. Czaplicki), Drewlo, Krüger

FC Eintracht Köthen: Friese – Paquo (46. Ishchenko), Becker (89. Schiesewitz), Dzwonik, Diawara (51. Winter), Kallenbach, Sawaneh, Finze, Marschall (86. Al-Ghashm), Räber Cruz (67. Abou), Passou Bitalounani

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23