Einen 2:1 (0:0)-Heimerfolg gegen den FC Eintracht Köthen fuhr die SG Reußen am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Landsberg/MTU. Im Spiel zwischen Reußen und Köthen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:0)-Sieg für die Gastgeber.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Marcel Grzegorz Dzwonik (FC Eintracht Köthen) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Köther konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Dennis Schulz der Torschütze (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

83. Minute SG Reußen und FC Eintracht Köthen im Gleichstand – 1:1

Nur kurz darauf gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Landsberger zu entscheiden (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Schulz, Herrmann, Gewinner, Benze, Besser (78. John), Krüger, Broda, Drewlo, Schicha, Krieger (61. Czaplicki)

FC Eintracht Köthen: Friese – Marschall (86. Al-Ghashm), Paquo (46. Ishchenko), Becker (89. Schiesewitz), Finze, Diawara (51. Winter), Sawaneh, Dzwonik, Räber Cruz (67. Abou), Passou Bitalounani, Kallenbach

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23