Landsberg/MTU. Im Spiel zwischen Reußen und Köthen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:0)-Erfolg für die Gastgeber.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Marcel Grzegorz Dzwonik (FC Eintracht Köthen) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Dennis Schulz den Ball ins Netz (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

SG Reußen und FC Eintracht Köthen – 1:1 in Minute 83

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Nick Broda den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Reußen sicherte (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Gewinner, Besser (78. John), Broda, Drewlo, Krüger, Schulz, Herrmann, Schicha, Krieger (61. Czaplicki), Benze

FC Eintracht Köthen: Friese – Sawaneh, Paquo (46. Ishchenko), Dzwonik, Passou Bitalounani, Räber Cruz (67. Abou), Becker (89. Schiesewitz), Kallenbach, Marschall (86. Al-Ghashm), Diawara (51. Winter), Finze

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23