Ergebnis 9. Spieltag SG Reußen sichert sich engen Triumph gegen FC Eintracht Köthen mit 2:1
Einen 2:1 (0:0)-Heimerfolg gegen den FC Eintracht Köthen heimste die SG Reußen am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.
Landsberg/MTU. Im Spiel zwischen Reußen und Köthen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:0)-Erfolg für die Gastgeber.
Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.
Marcel Grzegorz Dzwonik (FC Eintracht Köthen) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Dennis Schulz den Ball ins Netz (83.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Landsberg
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 9
SG Reußen und FC Eintracht Köthen – 1:1 in Minute 83
Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Nick Broda den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Reußen sicherte (87.).
Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen
SG Reußen: Harre – Gewinner, Besser (78. John), Broda, Drewlo, Krüger, Schulz, Herrmann, Schicha, Krieger (61. Czaplicki), Benze
FC Eintracht Köthen: Friese – Sawaneh, Paquo (46. Ishchenko), Dzwonik, Passou Bitalounani, Räber Cruz (67. Abou), Becker (89. Schiesewitz), Kallenbach, Marschall (86. Al-Ghashm), Diawara (51. Winter), Finze
Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23