Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang der SG Reußen ein 2:1 (0:0)-Heimsieg über den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. Reußen – Köthen: Nachdem die SG Reußen an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann schoss Marcel Grzegorz Dzwonik das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (75.). Die Köther konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Dennis Schulz der Torschütze (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Nick Broda den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Reußen sicherte (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Krieger (61. Czaplicki), Broda, Schicha, Gewinner, Schulz, Herrmann, Besser (78. John), Benze, Krüger, Drewlo

FC Eintracht Köthen: Friese – Räber Cruz (67. Abou), Kallenbach, Paquo (46. Ishchenko), Marschall (86. Al-Ghashm), Sawaneh, Dzwonik, Passou Bitalounani, Diawara (51. Winter), Finze, Becker (89. Schiesewitz)

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23