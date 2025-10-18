Kein Punktgewinn für SG Reußen: Im eigenen Stadion musste das Team am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen den FC Halle-Neustadt einstecken.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Pascal Barghan für Halle-Neustadt traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Nebay Samuel Teklay der Torschütze (22.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Minute 22: SG Reußen liegt 0:2 zurück

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Nick Broda (Reußen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Reußen erzielen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die SG Reußen rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Halle-Neustadt

SG Reußen: Harre – Gewinner, Broda, Flaschina, Besser, Herrmann, Benze, Krüger, Schicha, Czaplicki, Drewlo (56. John)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Hardt, Teklay (70. Halibei), Moh, Zuleger, Keunang, Abdulrahman, Barghan (60. Stolle), Al-Hamdi (73. Shuba), Müller (90. Amadou Narey), Tinto

Tore: 0:1 Pascal Barghan (10.), 0:2 Nebay Samuel Teklay (22.), 1:2 Nick Broda (67.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Peter Dännhardt, Karsten Bukvic; Zuschauer: 20