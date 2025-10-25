Der SSV 90 Landsberg erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 61 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf II.

Landsberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern des Sportforums geboten. Die Landsberger setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle-Ammendorf durch.

Maik Stryjakowski traf für den SSV 90 Landsberg in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Benjamin Rappe den Ball ins Netz (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

23. Minute: SSV 90 Landsberg liegt mit 2:0 vorne

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Clemens Darmochwal den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (53.). Damit war der Erfolg der Landsberger entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf II noch eine Gelbe Karte ein. Die Landsberger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – BSV Halle-Ammendorf II

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Köhler (85. Knorr), Darmochwal, Scheller (85. Stephan), Diallo (73. Thiel), Kleeblatt, Reuschel, Knaut, Hampel, Rappe (73. Schlesier), Stryjakowski (77. Voß)

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Ihezuru (28. Gonzalez Sospedra), Saul (73. Hanke), Kanditt, Schmidt, Thurm (73. Beyer), Cramer (77. Walter), Kirchbach, Kominek, Unger (77. Eckl), Gehrke-Walther

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (11.), 2:0 Benjamin Rappe (23.), 3:0 Clemens Darmochwal (53.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Tobias Ratey, Karsten Bukvic; Zuschauer: 61