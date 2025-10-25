Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SSV 90 Landsberg vor 61 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf II freuen.

Landsberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern des Sportforums geboten. Die Landsberger waren den Gästen aus Halle-Ammendorf mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Maik Stryjakowski traf für den SSV 90 Landsberg in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Landsberger legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Benjamin Rappe der Torschütze (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SSV 90 Landsberg führt mit 2:0 – Minute 23

Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter handeln. Der SSV 90 Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen.

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Pause. Acht Minuten nach Anstoß gelang es Clemens Darmochwal, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 auszubauen (53.). In Spielminute 88 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf II noch eine Gelbe Karte ein. Der SSV 90 Landsberg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – BSV Halle-Ammendorf II

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Reuschel, Hampel, Köhler (85. Knorr), Diallo (73. Thiel), Scheller (85. Stephan), Darmochwal, Stryjakowski (77. Voß), Kleeblatt, Knaut, Rappe (73. Schlesier)

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Unger (77. Eckl), Saul (73. Hanke), Ihezuru (28. Gonzalez Sospedra), Kominek, Thurm (73. Beyer), Schmidt, Gehrke-Walther, Cramer (77. Walter), Kirchbach, Kanditt

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (11.), 2:0 Benjamin Rappe (23.), 3:0 Clemens Darmochwal (53.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Tobias Ratey, Karsten Bukvic; Zuschauer: 61