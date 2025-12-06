Dem SSV 90 Landsberg gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Halle-Neustadt mit 5:2 (1:0) zu besiegen. 44 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Landsberg/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der SSV 90 Landsberg und der FC Halle-Neustadt am Samstag 5:2 (1:0) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Yasin Diallo für Landsberg traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor konnten die Landsberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Maik Stryjakowski den Ball ins Netz.

47. Minute: SSV 90 Landsberg mit 2:0 Vorsprung

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Paul Dawda Manga/Halle-Neustadt (55.), gefolgt von Philipp Köhler (SSV 90 Landsberg) in Minute 73, 80 und Niclas Scheller (SSV 90 Landsberg) in Minute 88. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Manga (Halle-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der SSV 90 Landsberg sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Halle-Neustadt

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Hampel, Madalschek, Knaut, Tessmann (56. Rappe), Stryjakowski (75. George), Köhler, Darmochwal, Diallo (80. Knorr), Reuschel, Scheller

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Manga, Zavoloka, Moh, Teklay (66. Ali Yusuf), Abdulrahman, Al-Hamdi (77. Belay Weldemichael), Keunang (77. Halibei), Müller (75. Hardt), Tinto, Zuleger (60. Shuba)

Tore: 1:0 Yasin Diallo (7.), 2:0 Maik Stryjakowski (47.), 2:1 Paul Dawda Manga (55.), 3:1 Philipp Köhler (73.), 4:1 Philipp Köhler (80.), 5:1 Niclas Scheller (88.), 5:2 Paul Dawda Manga (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Roman Schönemann, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 44