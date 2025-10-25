Der SSV 90 Landsberg errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 61 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf II.

Landsberg/MTU. Die 61 Besucher des Sportforums haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Landsberger schlugen die Gäste aus Halle-Ammendorf mit 3:0 (2:0) souverän.

Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Landsberger legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Benjamin Rappe der Torschütze (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

23. Minute: SSV 90 Landsberg führt mit zwei Toren

Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb.

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Pause. Acht Minuten nach Anpfiff gelang es Clemens Darmochwal, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (53.). In Spielminute 88 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf II noch eine Gelbe Karte ein. Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – BSV Halle-Ammendorf II

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Diallo (73. Thiel), Stryjakowski (77. Voß), Hampel, Reuschel, Knaut, Köhler (85. Knorr), Darmochwal, Kleeblatt, Scheller (85. Stephan), Rappe (73. Schlesier)

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Thurm (73. Beyer), Saul (73. Hanke), Kirchbach, Kominek, Schmidt, Kanditt, Gehrke-Walther, Cramer (77. Walter), Ihezuru (28. Gonzalez Sospedra), Unger (77. Eckl)

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (11.), 2:0 Benjamin Rappe (23.), 3:0 Clemens Darmochwal (53.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Tobias Ratey, Karsten Bukvic; Zuschauer: 61