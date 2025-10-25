Der SSV 90 Landsberg errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 61 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf II.

Landsberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern des Sportforums geboten. Die Landsberger setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle-Ammendorf durch.

Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Landsberger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Benjamin Rappe der Torschütze (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Minute 23: SSV 90 Landsberg mit 2:0 Vorsprung

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Clemens Darmochwal (Landsberg) den Ball über die Linie bringen (53.). Mit 3:0 gingen die Landsberger als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf II noch eine Gelbe Karte ein. Die Landsberger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – BSV Halle-Ammendorf II

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Diallo (73. Thiel), Knaut, Rappe (73. Schlesier), Kleeblatt, Stryjakowski (77. Voß), Darmochwal, Scheller (85. Stephan), Köhler (85. Knorr), Hampel, Reuschel

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Unger (77. Eckl), Thurm (73. Beyer), Kominek, Schmidt, Saul (73. Hanke), Ihezuru (28. Gonzalez Sospedra), Cramer (77. Walter), Kanditt, Kirchbach, Gehrke-Walther

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (11.), 2:0 Benjamin Rappe (23.), 3:0 Clemens Darmochwal (53.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Tobias Ratey, Karsten Bukvic; Zuschauer: 61