Der SSV 90 Landsberg errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 44 Fußballfans einen klaren 5:2 (1:0)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt.

Gleich nach Anpfiff schoss Yasin Diallo das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Das zweite Tor konnten die Landsberger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Maik Stryjakowski den Ball ins Netz.

SSV 90 Landsberg führt mit 2:0 – 47. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Paul Dawda Manga/Halle-Neustadt (55.), gefolgt von Philipp Köhler (SSV 90 Landsberg) in Minute 73, 80 und Niclas Scheller (SSV 90 Landsberg) in Minute 88. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Manga den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (90.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr wettmachen. Die Landsberger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Halle-Neustadt

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Stryjakowski (75. George), Köhler, Hampel, Madalschek, Knaut, Darmochwal, Scheller, Reuschel, Tessmann (56. Rappe), Diallo (80. Knorr)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Keunang (77. Halibei), Al-Hamdi (77. Belay Weldemichael), Manga, Zuleger (60. Shuba), Moh, Tinto, Teklay (66. Ali Yusuf), Zavoloka, Abdulrahman, Müller (75. Hardt)

Tore: 1:0 Yasin Diallo (7.), 2:0 Maik Stryjakowski (47.), 2:1 Paul Dawda Manga (55.), 3:1 Philipp Köhler (73.), 4:1 Philipp Köhler (80.), 5:1 Niclas Scheller (88.), 5:2 Paul Dawda Manga (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Roman Schönemann, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 44