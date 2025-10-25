Der SSV 90 Landsberg erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 61 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf II.

Landsberg/MTU. Die 61 Besucher des Sportforums haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Landsberger schlugen die Gäste aus Halle-Ammendorf mit 3:0 (2:0) souverän.

In Minute 11 schoss Maik Stryjakowski das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Landsberger legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Benjamin Rappe der Torschütze (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SSV 90 Landsberg liegt in Minute 23 2:0 vorn

Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb.

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Clemens Darmochwal den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (53.). Damit war der Triumph der Landsberger entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf II noch eine Gelbe Karte ein. Der SSV 90 Landsberg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – BSV Halle-Ammendorf II

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Kleeblatt, Hampel, Scheller (85. Stephan), Darmochwal, Rappe (73. Schlesier), Stryjakowski (77. Voß), Reuschel, Köhler (85. Knorr), Diallo (73. Thiel), Knaut

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Ihezuru (28. Gonzalez Sospedra), Thurm (73. Beyer), Kominek, Kirchbach, Cramer (77. Walter), Schmidt, Unger (77. Eckl), Gehrke-Walther, Saul (73. Hanke), Kanditt

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (11.), 2:0 Benjamin Rappe (23.), 3:0 Clemens Darmochwal (53.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Tobias Ratey, Karsten Bukvic; Zuschauer: 61