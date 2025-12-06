Der SSV 90 Landsberg errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 44 Fußballfans einen klaren 5:2 (1:0)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt.

Landsberg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der SSV 90 Landsberg und der FC Halle-Neustadt am Samstag 5:2 (1:0) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Yasin Diallo für Landsberg traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Landsberg noch einen drauf: In Minute 47 wurde das zweite Tor durch Maik Stryjakowski erzielt.

SSV 90 Landsberg mit 2:0 vorne – 47. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Paul Dawda Manga/Halle-Neustadt (55.), gefolgt von Philipp Köhler (SSV 90 Landsberg) in Minute 73, 80 und Niclas Scheller (SSV 90 Landsberg) in Minute 88. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Manga (Halle-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Landsberger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Halle-Neustadt

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Darmochwal, Stryjakowski (75. George), Köhler, Reuschel, Diallo (80. Knorr), Knaut, Tessmann (56. Rappe), Scheller, Hampel, Madalschek

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Al-Hamdi (77. Belay Weldemichael), Zavoloka, Teklay (66. Ali Yusuf), Tinto, Müller (75. Hardt), Abdulrahman, Moh, Keunang (77. Halibei), Manga, Zuleger (60. Shuba)

Tore: 1:0 Yasin Diallo (7.), 2:0 Maik Stryjakowski (47.), 2:1 Paul Dawda Manga (55.), 3:1 Philipp Köhler (73.), 4:1 Philipp Köhler (80.), 5:1 Niclas Scheller (88.), 5:2 Paul Dawda Manga (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Roman Schönemann, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 44