Der SSV 90 Landsberg sicherte sich am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. Im Sportforum haben 75 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SSV 90 Landsberg und dem FC Eintracht Köthen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der vierten Minute der Nachspielzeit brachte Maik Stryjakowski den Gastgeber in Führung (94.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Die Landsberger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Eintracht Köthen

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Stryjakowski, Berbig, Darmochwal, Dammering, Kleeblatt, Scheller (67. Schlesier), Hampel (82. Thiel), Diallo (61. Madalschek), Rappe, Wichmann

FC Eintracht Köthen: Friese – Abou (70. Al-Ghashm), Winter, Finze, Marschall (75. Krause), Becker, Kallenbach (70. Sawaneh), Passou Bitalounani, Paquo, Müller, Dannenberg (70. Fritsch)

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (90.+4); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 75