Landsberg/MTU. Die 61 Besucher des Sportforums haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Landsberger besiegten das Team aus Halle-Ammendorf mit 3:0 (2:0) souverän.

Maik Stryjakowski traf für den SSV 90 Landsberg in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Landsberger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Benjamin Rappe der Torschütze (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

23. Minute: SSV 90 Landsberg mit 2:0 Vorsprung

Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter handeln. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Clemens Darmochwal (Landsberg) den Ball über die Linie bringen (53.). Mit 3:0 gingen die Landsberger als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf II noch eine Gelbe Karte ein. Der SSV 90 Landsberg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – BSV Halle-Ammendorf II

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Diallo (73. Thiel), Stryjakowski (77. Voß), Kleeblatt, Rappe (73. Schlesier), Reuschel, Hampel, Scheller (85. Stephan), Darmochwal, Knaut, Köhler (85. Knorr)

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Unger (77. Eckl), Saul (73. Hanke), Cramer (77. Walter), Ihezuru (28. Gonzalez Sospedra), Kirchbach, Thurm (73. Beyer), Kanditt, Schmidt, Gehrke-Walther, Kominek

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (11.), 2:0 Benjamin Rappe (23.), 3:0 Clemens Darmochwal (53.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Tobias Ratey, Karsten Bukvic; Zuschauer: 61