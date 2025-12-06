Der SSV 90 Landsberg errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 44 Zuschauern einen klaren 5:2 (1:0)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Yasin Diallo für Landsberg traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Landsberger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Maik Stryjakowski der Torschütze (47.).

47. Minute: SSV 90 Landsberg mit 2:0 Vorsprung

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Paul Dawda Manga/Halle-Neustadt (55.), gefolgt von Philipp Köhler (SSV 90 Landsberg) in Minute 73, 80 und Niclas Scheller (SSV 90 Landsberg) in Minute 88. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Manga, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Landsberger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Halle-Neustadt

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Diallo (80. Knorr), Stryjakowski (75. George), Köhler, Hampel, Darmochwal, Scheller, Tessmann (56. Rappe), Reuschel, Knaut, Madalschek

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Abdulrahman, Tinto, Zavoloka, Al-Hamdi (77. Belay Weldemichael), Teklay (66. Ali Yusuf), Moh, Manga, Keunang (77. Halibei), Zuleger (60. Shuba), Müller (75. Hardt)

Tore: 1:0 Yasin Diallo (7.), 2:0 Maik Stryjakowski (47.), 2:1 Paul Dawda Manga (55.), 3:1 Philipp Köhler (73.), 4:1 Philipp Köhler (80.), 5:1 Niclas Scheller (88.), 5:2 Paul Dawda Manga (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Roman Schönemann, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 44