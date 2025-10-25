Dem SSV 90 Landsberg glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den BSV Halle-Ammendorf II mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 61 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Landsberg/MTU. Die 61 Besucher des Sportforums haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Landsberger besiegten die Gäste aus Halle-Ammendorf mit 3:0 (2:0) souverän.

In Minute 11 schoss Maik Stryjakowski das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Landsberger legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Benjamin Rappe der Torschütze (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SSV 90 Landsberg mit 2:0 vorne – Minute 23

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Clemens Darmochwal (Landsberg) den Ball über die Linie bringen (53.). Mit 3:0 verließen die Landsberger den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf II noch eine Gelbe Karte ein. Der SSV 90 Landsberg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – BSV Halle-Ammendorf II

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Kleeblatt, Hampel, Stryjakowski (77. Voß), Reuschel, Scheller (85. Stephan), Köhler (85. Knorr), Darmochwal, Rappe (73. Schlesier), Diallo (73. Thiel), Knaut

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Kirchbach, Schmidt, Gehrke-Walther, Saul (73. Hanke), Cramer (77. Walter), Kominek, Thurm (73. Beyer), Unger (77. Eckl), Kanditt, Ihezuru (28. Gonzalez Sospedra)

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (11.), 2:0 Benjamin Rappe (23.), 3:0 Clemens Darmochwal (53.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Tobias Ratey, Karsten Bukvic; Zuschauer: 61