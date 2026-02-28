Dem SSV 90 Landsberg gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Romonta 90 Stedten mit 4:2 (3:2) zu besiegen. 68 Zuschauer waren live dabei.

Landsberg/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SSV 90 Landsberg und der SV Romonta 90 Stedten am Samstag 4:2 (3:2) getrennt.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Robert Voß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Philipp Böttger (10.) erzielt wurde.

SSV 90 Landsberg und SV Romonta 90 Stedten – 1:1 in Minute 10

Tor Nummer drei schoss Marcell Siedler für Stedten (12.). Es blieb spannend. Matthias Hampel (Landsberg) und Yasin Diallo (Landsberg) trafen in Minute 29 und 39. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Christopher Kleeblatt kam rein für Benjamin Rappe und Maximilian George für Maik Stryjakowski. Auf der Gastseite sprangen Florian Nachtwein für Tim Kaschperk und Maximilian Thomas für Jannis Berger ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 63. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der SSV 90 Landsberg steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Christopher Kleeblatt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 festigte (87.). Damit war der Sieg der Landsberger entschieden. Die Landsberger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Romonta 90 Stedten

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Köhler, Stryjakowski (67. George), Voß, Scheller (88. Stephan), Rappe (67. Kleeblatt), Darmochwal, Madalschek, Diallo (85. Thiel), Hampel, Berbig (31. Dammering)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Schrötter, Prenz, Böttger, Bielig, Jüttner, Merker, Berger (72. Thomas), Siedler, Lindau, Kaschperk (63. Nachtwein)

Tore: 1:0 Robert Voß (6.), 1:1 Philipp Böttger (10.), 1:2 Marcell Siedler (12.), 2:2 Matthias Hampel (29.), 3:2 Yasin Diallo (39.), 4:2 Christopher Kleeblatt (87.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Ronny Plenz, Elyas-Michell Patrick Lingnau; Zuschauer: 68