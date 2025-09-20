Kein Punktgewinn für SSV 90 Landsberg: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen den MSV Eisleben hinnehmen.

Jannik Twardy traf für den MSV Eisleben in Spielminute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Schon wenige Minuten später leisteten die Hausherren sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Robert Voß den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (30.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Matthy Wichmann/Landsberg (57.), gefolgt von Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) in Minute 63. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen.

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Twardy den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Eisleben sicherte (66.). In Spielminute 89 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Landsberger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – MSV Eisleben

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Köhler (86. Stephan), Stryjakowski, Scheller, Diallo (80. Arndt), Darmochwal, Madalschek, Knaut, Hampel (80. Reuschel), Voß (77. Schlesier), Wichmann

MSV Eisleben: Agapi – Aßmann, Zeugner (69. Roos), Bobeliuk (66. Seidemann), Müller, Twardy, Shtyrbu (61. Weise), Teske (77. Olkhovskyi), Beese (57. Damm), Dimespyra, Eckstein

Tore: 0:1 Jannik Twardy (22.), 0:2 Robert Voß (30.), 1:2 Matthy Wichmann (57.), 2:2 Maik Stryjakowski (63.), 2:3 Jannik Twardy (66.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Mario Jeske, Lennox Jäger; Zuschauer: 37