Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Samstag war der SV Blau-Weiß Dölau II gegenüber dem FC Hettstedt machtlos und wurde mit 0:2 (0:2) vom Platz gefegt.

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Helene Schmalfeld. Der Trainer von Dölau musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:2)-Niederlage gegen Hettstedt beobachten.

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Andreas Mühlenberg für Hettstedt traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

SV Blau-Weiß Dölau II hinkt 0:2 hinterher – Minute 41

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Rico Hoffmann (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen (41.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Blau-Weiß Dölau II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Hettstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Hettstedt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Öder, M. Kleinert, Troitzsch (77. A. Kleinert), Dragon (81. Götz), Balbach, Hüttig (67. Werdan), Grimm (81. Ranft), Hermann, Lindenhahn (69. Wittmann)

FC Hettstedt: Poschke – Krey, Bendzko (85. Lettau), Kosko, Mühlenberg, Lettau (82. Prokhorenko), Hoffmann, Krey, Döring, Doberenz (88. Hohmuth), Stein

Tore: 0:1 Andreas Mühlenberg (30.), 0:2 Rico Hoffmann (41.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Aaron Gaebler; Zuschauer: 55